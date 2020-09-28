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Главная » Украина » Общество
13:50 28 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под землей в Кривом Роге осталось 62 бастующих горняка

Протесты под землей продолжаются только на двух из четырех шахт КРЖК. Также горняки протестуют в Киеве.

К окончанию четвертой недели забастовки работников Криворожского железорудного комбината под землей остаются 62 горняка, сообщил в понедельник, 28 сентября, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«До 60 горняков, которые протестуют 26 суток, присоединились две сигналисткы – вчера в 3-ю смену женщины отказались подниматься на поверхность», – сообщил он.

На данный момент под землей остаются горняки двух из четырех шахт – Октябрьская и Батькивщина.

Также горняки протестуют в правительственном квартале Киева.

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Тэги: митинг, забастовка, шахтеры, кривой рог

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