Под землей в Кривом Роге осталось 62 бастующих горняка
Протесты под землей продолжаются только на двух из четырех шахт КРЖК. Также горняки протестуют в Киеве.
К окончанию четвертой недели забастовки работников Криворожского железорудного комбината под землей остаются 62 горняка, сообщил в понедельник, 28 сентября, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
«До 60 горняков, которые протестуют 26 суток, присоединились две сигналисткы – вчера в 3-ю смену женщины отказались подниматься на поверхность», – сообщил он.
На данный момент под землей остаются горняки двух из четырех шахт – Октябрьская и Батькивщина.
Также горняки протестуют в правительственном квартале Киева.
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