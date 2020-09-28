Разумков сделал заявление по Нагорному Карабаху
Армянский и азербайджанский народы переживают непростые времена, отметил спикер парламента Украины.
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров для того, чтобы из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе и не допустить новых жертв. Об этом он сказал во время заседания согласительного совета в понедельник, 28 сентября.
«Сегодня непростые времена для армянского и азербайджанского народов. Мы как государство обеспокоены тем, что происходит, боевыми действиями. И я от себя и от Верховной Рады хотел бы призвать всех сделать максимум для того, чтобы не гибли люди, и сесть за стол переговоров для того, чтобы сохранить жизнь и мирного населения, и граждан двух государств», – заявил Разумков во время согласительного совета.
Он выразил надежду, что именно таким путем пойдет развитие событий в Нагорном Карабахе.
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