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17:10 28 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Разумков сделал заявление по Нагорному Карабаху

Армянский и азербайджанский народы переживают непростые времена, отметил спикер парламента Украины.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров для того, чтобы из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе и не допустить новых жертв. Об этом он сказал во время заседания согласительного совета в понедельник, 28 сентября.

«Сегодня непростые времена для армянского и азербайджанского народов. Мы как государство обеспокоены тем, что происходит, боевыми действиями. И я от себя и от Верховной Рады хотел бы призвать всех сделать максимум для того, чтобы не гибли люди, и сесть за стол переговоров для того, чтобы сохранить жизнь и мирного населения, и граждан двух государств», – заявил Разумков во время согласительного совета.

Он выразил надежду, что именно таким путем пойдет развитие событий в Нагорном Карабахе.

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Тэги: Армения, азейрбайджан, военные действия, Разумков

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