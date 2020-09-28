Воду для Симферополя берут из подземных источников

Забор воды ведут из нескольких скважин в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма, так как на полуострове обмелели три водохранилища.

В Симферополе из-за засухи производят забор воды из подземных источников. Об этом заявил так называемый глава ГУП Вода Крыма Владимир Баженов в понедельник, 28 сентября.

«Если в прошлом году из Межгорного узла (на наливном Межгорном водохранилище, которое до 2014 года наполнялось водой из Северо-крымского канала – ред.) было ноль кубометров, то за последние три дня в этом году мы перекачали 150 тысяч кубометров (в Симферополь). То есть идет уверенное замещение объемов воды на подземные водозаборы», – сказал Баженов.

Воду на Межгорный водоузел подают из нескольких скважин в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма. Срочную прокладку новых трубопроводов завершили летом 2020 года из-за обмеления трех водохранилищ, снабжающих город водой.

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