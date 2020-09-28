Виталий Захарченко: Донбасс может вернуться только политическим путём

Сопредседатель МОД «Комитет 2017» и инициатор создания общественной платформы «Слово Народа» Виталий Захарченко высказал своё видение, как можно решить ситуацию на Донбассе.

Сопредседатель МОД «Комитет 2017» и инициатор создания общественной платформы «Слово Народа» Виталий Захарченко высказал своё видение, как можно решить ситуацию на Донбассе.

«Проблему можно решить только политическим путём, иного пути нет. Но пока существует внешнее влияние на руководство страны, то понятно, что это сделать трудно. И тем не менее, важно со всех сторон не упустить момент, иначе мы просто можем потерять Донбасс, людей и экономику», – говорит Захарченко.

Также он приводит интересный пример.

«Какая-то странная метаморфоза происходит. Когда о необходимости создания автономных штатов Украины говорит Джо Байден с Трибуны Верховной Рады, ему все апплодируют, чуть ли не стоя. А стоит о том же самом сказать другим оппозиционным политикам – враги, сепаратисты и так далее. Именно по этой причине я решил помогать решению конфликта с общественно-политической стороны», – подчёркивает Виталий Захарченко.