Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич покинула Беларусь

Член президиума Координационного совета писательница Светлана Алексиевич утром в понедельник вылетела в Германию.

Помощница писательницы Татьяна Тюрина отметила, что отъезд Алексиевич не связан с уголовным делом против Координационного совета.

«Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она полетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», – рассказала Тюрина.

Когда Алексиевич планирует вернуться в Беларусь, помощница точно не сообщила.

«Она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла выехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия», – объяснила Тюрина.

Напомним, 14 августа главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета «для трансфера власти в Беларуси», в которую также вошла Алексиевич.

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