МВД призывает украинцев не платить угонщикам за возвращение автомобиля
С начала года владельцы угнанных автомобилей заплатили похитителям денежные вознаграждения за возврат 29 машин.
«В этом году владельцам автомобилей вернули за вознаграждение 29 автомобилей престижных марок», – сообщил начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в свою очередь, призвал автовладельцев не платить деньги похитителям.
«Такие ваши действия, к сожалению, стимулируют рынок угона автомобилей», – сказал он.
Геращенко напомнил, что президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ст. 289 Уголовного кодекса относительно усиления ответственности за угон автотранспорта. Геращенко также отметил, что за повторное похищение не должно быть условного срока.
«Господа угонщики автомобилей, знайте, мы работаем по вам … Новый закон суров, цена риска для вас значительно возрастает», – сказал замминистра.
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