Суд по делу МН17 объявил перерыв до 3 ноября

В суде по делу рейса МН17 «Малазийских авиалиний», сбитого над территорией Донбасса в 2014 году, объявлен перерыв до 3 ноября.

«Суд приостановлен до следующего блока, чтобы защита смогла подать запрос о дополнительном расследовании в ноябре», – пояснил судья Хендрик Стейнхаус.

Он также объявил, что следующая дата для слушаний – 3 ноября.

Ранее защита одного из обвиняемых Олега Пулатова попросила время для того, чтобы окончательно определиться, какое дополнительное расследование необходимо провести в интересах подзащитного. Также суд вверил следственному судье вопрос о том, как сам Пулатов может обратиться в суд, о чем ранее заявила его защита.

В понедельник, 28 сентября, суд Нидерландов возобновил слушания по делу МН17. На предыдущем заседании, 31 августа, защита Пулатова сообщила, что возможности провести с ним личную встречу на территории России не было из-за пандемии, однако уже забронированы билеты на самолет и в ближайшее время адвокаты отправятся в РФ для встречи с клиентом.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014-го. Все, кто был на борту (298 человек), погибли.

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