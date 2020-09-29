НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
03:38 29 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд по делу МН17 объявил перерыв до 3 ноября

В суде по делу рейса МН17 «Малазийских авиалиний», сбитого над территорией Донбасса в 2014 году, объявлен перерыв до 3 ноября.

«Суд приостановлен до следующего блока, чтобы защита смогла подать запрос о дополнительном расследовании в ноябре», – пояснил судья Хендрик Стейнхаус.

Он также объявил, что следующая дата для слушаний – 3 ноября.

Ранее защита одного из обвиняемых Олега Пулатова попросила время для того, чтобы окончательно определиться, какое дополнительное расследование необходимо провести в интересах подзащитного. Также суд вверил следственному судье вопрос о том, как сам Пулатов может обратиться в суд, о чем ранее заявила его защита.

В понедельник, 28 сентября, суд Нидерландов возобновил слушания по делу МН17. На предыдущем заседании, 31 августа, защита Пулатова сообщила, что возможности провести с ним личную встречу на территории России не было из-за пандемии, однако уже забронированы билеты на самолет и в ближайшее время адвокаты отправятся в РФ для встречи с клиентом.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014-го. Все, кто был на борту (298 человек), погибли.

Источник:
Тэги: суд, катастрофа MH17

Новости по теме

В Киеве будут судить иностранца за похищение и пытки

Полиции удалось установить личности преступников, обвинительный акт в отношении одного из них направлен в Печерский районный суд Киева.

Нардеп Юрченко не пришел в суд из-за COVID-19

Подозреваемый во взяточничестве нардеп заявил, что контактировал с больным COVID-19 и поэтому не может прийти на заседание суда.

Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ

Знаменитый андерграундный художник стрит-арт проиграл в суде спор по поводу авторского права на свой известный рисунок, сделанный им в Палестине 17 лет назад.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты