Макрон заявил о поддержке санкций против режима Лукашенко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержит санкции против политического руководства Беларуси.

«Мы имеем общую цель и надеемся, что в ближайшее время мы можем применить санкции», – сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Вильнюсе (Литва) с президентом Гитанасом Науседой.

«Нам нужно услышать стремление к свободе демонстрантов. Белорусская власть должна остановить произвольные аресты», – добавил французский лидер.

В понедельник, 28 сентября, начался трехдневный визит Макрона, в рамках которого он планирует посетить Литву и Латвию. Визит осуществляется на фоне усиления напряженности между Европейским Союзом и Москвой, которая помогает президенту Александру Лукашенко удержать власть в Беларуси и причастна к отравлению российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

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