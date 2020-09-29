Рубль вошел в тройку самых подешевевших к доллару валют

Согласно данным Московской биржи, рубль вошел в тройку самых подешевевших по отношению к американскому доллару валют.

С начала года российская валюта подешевела относительно американской на 21,6 процента. Сильнее рубля упали только бразильский реал и турецкая лира.

Белорусский рубль занял в списке пятое место, украинская гривна – седьмое.

В понедельник на Московской бирже доллар подорожал до 79 рублей. В то же время курс евро превысил 92 рубля – это самое сильное падение российской валюты по отношению к валюте Евросоюза с января 2016 года.

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