ЕС расширил санкции против строителей Крымского моста
Послы Евросоюза одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Крымского моста.
Официально об ограничениях будет объявлено на этой неделе.
В 2018 году Евросоюз ввел санкции против шести компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, в том числе против «Стройгазмонтажа», основателем которого является Аркадий Ротенберг. Бизнесмен входит в круг лиц, приближенных к российскому президенту. За строительство моста Ротенберг получил звание Героя Труда.
Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через Керченский пролив. Автодорожная часть была открыта в мае 2018 года, железнодорожная – в декабре 2019 года.
Новости по теме
Санкции введут против причастных к строительству Керченского моста. Под них попадут два человека и четыре компании.
Европарламент принял жесткую резолюцию по Беларуси.
Накануне главы МИД стран ЕС приняли решение о введение санкций против ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих в Беларуси.