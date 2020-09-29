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08:06 29 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС расширил санкции против строителей Крымского моста

Послы Евросоюза одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Крымского моста.

Официально об ограничениях будет объявлено на этой неделе.

В 2018 году Евросоюз ввел санкции против шести компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, в том числе против «Стройгазмонтажа», основателем которого является Аркадий Ротенберг. Бизнесмен входит в круг лиц, приближенных к российскому президенту. За строительство моста Ротенберг получил звание Героя Труда.

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через Керченский пролив. Автодорожная часть была открыта в мае 2018 года, железнодорожная – в декабре 2019 года.

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Тэги: санкции, Евросоюз, крымский мост

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