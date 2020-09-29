США хотят создать международную коалицию против Китая

КНР в перспективе представляет собой наибольшую угрозу для США, и американская администрация выстраивает международный альянс против Пекина.

Майк Помпео



«Величайшая внешняя угроза для США в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это угроза со стороны режима в Китае сегодня – Коммунистической партии Китая, возглавляемой генеральным секретарем Си Цзиньпином», – заявил госсекретарь Майк Помпео в понедельник.

По его словам, теперь действия США идут вразрез с политикой, принятой в отношении Китая за последние 50 лет, со времен президента Ричарда Никсона (1969 – 1974 годы). Помпео заверил, что прежний подход США, согласно которому взаимодействие с Китаем сделает его внешнюю политику менее гегемонистской, а внутреннюю – менее репрессивной.

«Сейчас мы начали строить глобальную коалицию, чтобы оттеснить (Китай). Это займет годы», – заявил Помпео, отметив, что США уже добились успехов в признании угрозы со стороны Китая в странах Африки, Южной Азии и Южной Америки.

Согласно утверждениям госсекретаря, США столкнулись «с задачей сделать все необходимое, чтобы следующий век не стал китайским столетием».

Также Помпео указал на зависимость Китая от энергетических ресурсов Ближнего Востока. В связи с этим, добавил госсекретарь, Пекин расширяет свое влияние в акватории Индийского океана, в Баб-эль-Мандебском проливе, что несет «настоящие риски» для стран Европы и Ближнего Востока.

Тэги: США, Китай