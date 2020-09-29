Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину

Кабинет министров изменил правила въезда иностранцев в Украину на период действия карантина, в частности, запретил пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, Кабмин 28 сентября внес изменения в постановление правительства от 22 июля, которые устанавливают карантин и вводят усиленные противоэпидемические мероприятия.

«Правительство определило, что среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине », – говорится в сообщении.

Среди исключений, которые не подпадают под это требование – иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Кроме того, по данным погранслужбы, без наличия полиса страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Крыму и выезда из них

В правительстве определили, что самоизоляции подлежат, лица, пересекающие государственную границу и прибывшие из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Эта норма не распространяется на следующие категории лиц: