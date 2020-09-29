Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину
Кабинет министров изменил правила въезда иностранцев в Украину на период действия карантина, в частности, запретил пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, Кабмин 28 сентября внес изменения в постановление правительства от 22 июля, которые устанавливают карантин и вводят усиленные противоэпидемические мероприятия.
«Правительство определило, что среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине », – говорится в сообщении.
Среди исключений, которые не подпадают под это требование – иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.
Кроме того, по данным погранслужбы, без наличия полиса страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Крыму и выезда из них
В правительстве определили, что самоизоляции подлежат, лица, пересекающие государственную границу и прибывшие из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.
Эта норма не распространяется на следующие категории лиц:
- не старше 12 лет;
- прибывших в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;
- которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не прибывали на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
- водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;
- инструкторов вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;
- деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождает каждого из них;
- лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации
- которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы.
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