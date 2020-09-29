Букмекеры назвали фаворита следующих выборов президента Украины

Следующие выборы Президента Украины запланированы на март 2024 года.

Несмотря на то, что до очередных выборов главы страны еще больше трех лет, эксперты и аналитики лучших букмекерских компаний Украины уже составили список фаворитов, а также оценили шансы возможных кандидатов.

Выборы Президента Украины в 2019 году также сопровождались высоким ажиотажем вокруг поклонников делать прогнозы. Тогда очевидным лидером гонки считался Владимир Зеленский, который, в итоге и победил с огромным отрывом от ближайшего конкурента в лице Петра Порошенко.

Зеленский – фаворит?!!

Прогнозы экспертов на следующие выборы главы страны несколько отличаются от предыдущих. Но в них также фаворитом считается действующий президент Украины Владимир Зеленский. Лучшие букмекерские конторы Украины на сегодняшний день вероятность того, что гарант победит и на следующих выборах, если он пойдет на второй срок, оцениваю коэффициентом 3.00. В процентном соотношении это 33,33%, что можно считать весьма солидным показателем.

Между тем, заметно просели позиции экс-главы страны Петра Порошенко. Согласно актуальным данным он занимает лишь третью строчку в рейтинге кандидатов на следующих выборах президента. Заключить пари на то, что спустя один срок Петр Алексеевич вернется на пост, букмекеры предлагают с котировкой 6.00, что ровняется приблизительно 16-ти процентам.

Неожиданный лидер

Вторым в списке претендентов на победу идет Дмитрий Разумков. Шансы экс-председателя Верховной Рады Украины победу оценены коэффициентом 5.00. Это приблизительно 20% вероятности.

Заметно ниже выглядят шансы Святослава Вакарчука и Юлии Тимошенко, за победу которых, предлагается одинаковая котировка 7.00 (по 14%).

Отдельно хотелось бы упомянуть о персоне Анатолия Шария, кандидатуру которого, также рассматривают аналитики. Впрочем, коэффициент 50.00, который равен только 2% вероятности, не сулит популярному персонажу особых перспектив на выборах.