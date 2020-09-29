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Главная » Украина » Общество
14:02 29 Сентября 2020 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

Букмекеры назвали фаворита следующих выборов президента Украины

Следующие выборы Президента Украины запланированы на март 2024 года.

Несмотря на то, что до очередных выборов главы страны еще больше трех лет, эксперты и аналитики лучших букмекерских компаний Украины уже составили список фаворитов, а также оценили шансы возможных кандидатов.

Выборы Президента Украины в 2019 году также сопровождались высоким ажиотажем вокруг поклонников делать прогнозы. Тогда очевидным лидером гонки считался Владимир Зеленский, который, в итоге и победил с огромным отрывом от ближайшего конкурента в лице Петра Порошенко.

Зеленский – фаворит?!!

Прогнозы экспертов на следующие выборы главы страны несколько отличаются от предыдущих. Но в них также фаворитом считается действующий президент Украины Владимир Зеленский. Лучшие букмекерские конторы Украины на сегодняшний день вероятность того, что гарант победит и на следующих выборах, если он пойдет на второй срок, оцениваю коэффициентом 3.00. В процентном соотношении это 33,33%, что можно считать весьма солидным показателем.

Между тем, заметно просели позиции экс-главы страны Петра Порошенко. Согласно актуальным данным он занимает лишь третью строчку в рейтинге кандидатов на следующих выборах президента. Заключить пари на то, что спустя один срок Петр Алексеевич вернется на пост, букмекеры предлагают с котировкой 6.00, что ровняется приблизительно 16-ти процентам.

Неожиданный лидер

Вторым в списке претендентов на победу идет Дмитрий Разумков. Шансы экс-председателя Верховной Рады Украины победу оценены коэффициентом 5.00. Это приблизительно 20% вероятности.

Заметно ниже выглядят шансы Святослава Вакарчука и Юлии Тимошенко, за победу которых, предлагается одинаковая котировка 7.00 (по 14%).

Отдельно хотелось бы упомянуть о персоне Анатолия Шария, кандидатуру которого, также рассматривают аналитики. Впрочем, коэффициент 50.00, который равен только 2% вероятности, не сулит популярному персонажу особых перспектив на выборах.

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