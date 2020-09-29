Сегодня в Украине День памяти жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру

Украина чествует память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру. Трагедия произошла 79 лет назад, после оккупации Киева нацистами.

За несколько дней немцы убили практически все еврейское население города, которое не успело уехать. За первые два дня было убито почти 34 000 человек – мужчин, женщин, детей.

Первые расстрелы в Бабьем Яру состоялись 27 сентября. Жертвами стали военнопленные евреи и евреи, арестованы патрулями Вермахта, зондеркомандой 4а.

Однако страшные массовые убийства происходили 29-30 сентября 1941 года. По Киеву расклеили объявления с приказом евреям Киева и окрестностей явиться в понедельник, 29 сентября, в 8:00 «на угол улиц Мельникова и Дегтяревской (около кладбищ)».

В объявлении приказывали взять с собой документы, деньги, ценные вещи, теплую одежду, постельное белье якобы для эвакуации. Городом ходили слухи о том, что евреев собирают для переселения.

«Из своих домов они выходили на рассвете, чтобы добраться раньше поезда и занять места. С детьми, плакали, со старыми и больными … Перевязанные веревками Клумаки, ободранные фанерные чемоданы, починенные корзины, ящики с плотницкими инструментами. Бабушки несли, перебросив через шею, как гигантские бусы, плетеные лука – запас провизии на дорогу «, – вспоминает в романе-документе« Бабий Яр »писатель Анатолий Кузнецов.

Кроме евреев, в Бабьем Яру расстреливали цыган караимов, пациентов психиатрических больниц, коммунистов-подпольщиков, советских военнопленных.

В Киеве 29 сентября на территории Бабьего Яра Мемориальный центр Холокоста установит аудиоинсталяцию на Дороге Скорби и на площади у памятника «Менора». В меморильный центре говорят, что это источник звуков, будет способствовать осведомленности людей о трагических событиях времен оккупации Киева. Посетители смогут услышать имена погибших в Бабьем Яру, фрагменты из мемуаров, свидетельств, исторических документов, иудейские и христианские религиозные тексты, известные музыкальные произведения, а также композиции выдающихся современных украинских и мировых композиторов и исполнителей. Некоторые из этих музыкальных произведений были специально написаны для проекту Мемориального центра «Бабий Яр». Каждый час будет звучать звук, символизирующий память о жертвах Бабьего Яра.

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