Суд оправдал экс-директора МВФ в деле о махинациях

Дело касалось выхода на биржу банка Bankia, прездентом которого в свое время был Рато. Вместе с ним оправдали еще три десятка фигурантов.

В Испании Национальная судебная коллегия оправдала бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато в деле о выходе на биржу банка Bankia. Об этом сообщается в распространенном во вторник, 29 сентября, постановлении коллегии.

Отмечается, что суд «решил оправдать 34 проходивших по делу о выходе на биржу Bankia, среди которых экс-председатель учреждения и [бывший глава] МВФ Родриго Рато, которых обвиняли в мошенничестве против инвесторов и введении в заблуждение»

Сторона обвинения просила приговорить Рато к восьми с половиной годам лишения свободы. По версии следствия, бывшее руководство Bankia могло предоставить ложные данные для выхода банка на биржу в 2011 году.

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