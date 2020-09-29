Кабмин ожидает скачок инфляции уже в начале следующего года
Сейчас инфляция в Украине вдвое ниже целевого уровня, но в середине зимы ожидается скачок цен.
Минэкономики ожидает резкий рост инфляции в начале следующего года, тогда как в конце лета она составила 2,5%, что вдвое ниже целевого уровня. Об этом говорится в обзоре на сайте МЭРТ.
Отмечается, что ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года).
«В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года», – говорится в документе.
Отметим, потребительские цены в Украине в августе по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала года инфляция составила 1,2%.
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