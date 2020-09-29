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20:00 29 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Порошенко заболел COVID-19

Бывший глава государства сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем прерывает свои поездки по регионам.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он во вторник, 29 сентября, сообщил на своей странице в Facebook.

«Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома», – написал Порошенко.

Он также выразил надежду на скорейшее выздоровление и призвал украинцев беречь себя.

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Тэги: Порошенко, covid-19

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