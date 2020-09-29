Порошенко заболел COVID-19
Бывший глава государства сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем прерывает свои поездки по регионам.
Пятый президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он во вторник, 29 сентября, сообщил на своей странице в Facebook.
«Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома», – написал Порошенко.
Он также выразил надежду на скорейшее выздоровление и призвал украинцев беречь себя.
Новости по теме
Первые тестовые партии вакцины от коронавируса отправлены во все регионы РФ, а в Москве от COVID-19 привиты уже более 5,5 тысяч человек.
Первый препарат для лечения коронавируса был разработан на основе плазмы крови переболевших ранее людей.
По состоянию на утро 21 сентября в мире зарегистрировали 249 164 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки – 3891 человек.