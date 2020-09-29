НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
21:00 29 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Раде просят Зеленского отозвать Фокина из ТКГ

Комитет Верховной Рады обратился к президенту, поскольку Фокин «ни разу не назва Россию агрессором».

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти на заседании во вторник, 29 сентября, принял постановление про обращение к президенту с просьбой отозвать Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Как заявил нардеп от Голоса Роман Лозинский, Фокина просят отозвать из-за того, что он ни разу не назвал Россию агрессором.

В свою очередь, общественный деятель Елена Бережная обвинила Лозинского во лжи, уточнив, что в обращении нет фамилии Фокина.

Нардеп от Слуги народа Александр Качура ее поправил, заверив, что фамилия Фокина есть в постановлении. Хотя депутат считает его нелегитимным, так как не были соблюдены все процедуры принятия. Отсутствовал секретарь и кворум в момент голосования. 3 депутата покинули заседание и было только 13 из необходимых 14. А само постановление не вносили в повестку дня.

Также Качура назвал абсурдом признание Фокина госизменником, поскольку нет такого решения суда.

Источник:
Тэги: ВР, фокин, ткг

Новости по теме

Подозреваемый во взяточничестве депутат Юрченко до сих пор не сложил мандат

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала «Украина 24″.

В ВР со скандалом провалили принятие законопроект об СНГ

Во время обсуждения нардеп из Оппозиционной платформы – За жизнь с трибуны обозвал других депутатов «идиотами», после чего спикер потребовал отключить ему микрофон.

В ТГК объяснили заявление Фокина об амнистии «недопониманием»

Скандал вокруг заявлений об амнистии участников НВФ и особом статусе для всей территории Луганской и Донецкой областей вызван «недопониманием».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Отравление Навального в Германии сочли нарушением запрета на химоружие

21:30  Мир

В Раде просят Зеленского отозвать Фокина из ТКГ

21:00  Украина

В Киеве патрульный поймал прыгнувшую с балкона женщину

20:30  Украина

Порошенко заболел COVID-19

20:00  Украина

В России заявили о широком внедрении вакцины от COVID-19

19:43  Мир

Кабмин ожидает скачок инфляции уже в начале следующего года

19:00  Украина

В Северодонецке задержан причастный к штурму здания СБУ в Луганской области в 2014 году

18:30  Украина

Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии

18:00  Мир

Армения будет просить военную помощь у союзников для решения конфликта в Нагорном Карабахе

17:30  Мир

Канада и Британия ввела санкции против Лукашенко

17:00  Мир

Суд оправдал экс-директора МВФ в деле о махинациях

16:30  Мир

В Украине прошли испытания ракет Ольха и С-300

16:15  Украина

Хоккеисты «Тампы-бэй» выиграли Кубок Стэнли

15:54  Мир

Сегодня в Украине День памяти жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру

14:29  Украина

Букмекеры назвали фаворита следующих выборов президента Украины

14:02  Украина

Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину

13:38  Украина

США хотят создать международную коалицию против Китая

09:13  Мир

Новости | Слоты