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Главная » Мир » Политика
00:18 30 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Столтенберг призвал Грузию ускорить подготовку к членству в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию ускорить подготовку к членству в Альянсе.

«Я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И готовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что Грузия обеспечит проведение выборов в следующем месяце в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Это важно и для Грузии, и для НАТО», – сказал Столтенберг.

Он заявил, что Грузия является одним из важнейших партнеров НАТО, который способствует общей безопасности Альянса во всех отношениях, в том числе благодаря участию в учебной миссии НАТО в Афганистане.

«Мы все можем гордиться тем, что делаем вместе, и вы можете гордиться своим вкладом в нашу общую безопасность и вкладом в наши миссии и операции», – добавил Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил, что Североатлантический альянс приветствует прогресс, достигнутый Грузией в проведении реформ, в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии.

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Тэги: Грузия, НАТО, Йенс Столтенберг

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