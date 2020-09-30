60% украинцев считают, что войну на Донбассе развязала Россия

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова.

По состоянию на август 2020 года более 60% граждан считают, что войну на Донбассе начала Россия. Каждый пятый опрошенный убежден, что войну начали украинское правительство и олигархи. Не определились с ответом 18%.

На западе страны доля тех, кто возлагает на Россию ответственность за начало войны, составляет 92%, в центральном регионе – 70%, в южном – 36%, в восточном – 29%.

Доля тех, кто считает ответственными украинское правительство и олигархов, на востоке самая высокая – 44%, на юге – 25%, в центре – 16%, на западе – только 2%. При этом больше всего тех, кто не определился, на юге (39%).

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