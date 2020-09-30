На Донбассе российский офицер подорвался на мине

27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров.

Как отметил во время брифинга представитель Минобороны Александр Мотузяник, противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения. На прошлой неделе наиболее интенсивные меры по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях», – говорится в сообщении пресс-центра Министерства обороны.

Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения, с использованием противопехотных мин ОЗМ-72 и ПОМ-2.

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