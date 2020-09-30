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04:39 30 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Румынии мэр, который умер от коронавируса, выиграл выборы

Выборы мэра в коммуне Девеселу выиграл Ион Алиман, который умер от коронавирусной инфекции за десять дней до этого.

57-летний Ион Алиман выдвигался на свой третий срок от Партии социал-демократов (PSD). Однако незадолго до выборов он заразился коронавирусом, а 17 сентября умер от осложнений в больнице Бухареста.

Несмотря на это, покойный мэр в третий раз победил на выборах, обогнав двух соперников по количеству голосов: он получил 1020 из 1600. После объявления результатов избиратели посетили могилу Алимана, чтобы поздравить мэра и почтить его память.

Выборы мэра в Девеселу будут проводиться повторно. До этого его обязанности будет исполнять заместитель.

Победа умершего кандидата – не первая в Румынии. В 2008 году Некулая Иваска переизбрали мэром города Войнести на северо-востоке страны уже после того, как он умер от болезни печени.

Позже представители избирательной комиссии заявили, что победителем стал его либеральный конкурент, Георгий Добреску.

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Тэги: выборы, Румыния, коронавирус

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