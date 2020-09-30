Путин пообещал привиться российской вакциной от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Южную Корею, после того как сделает прививку от коронавируса российской вакциной.
«Я приеду в Корею… Я привьюсь российской вакциной», — приводит пресс-служба южнокорейского президента слова Путина.
Так он ответил на призыв Мун Чжэ Ина приехать в страну после того, как ситуация с СOVID-19 стабилизируется, чтобы обсудить двусторонние отношения.
О каком именно препарате идет речь, в администрации не уточнили.
«Я высоко ценю действия Кореи по борьбе с коронавирусом», — отметил Путин и сообщил о готовности Москвы сотрудничать с Сеулом.
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