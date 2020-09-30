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Главная » Мир » Общество
09:10 30 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин пообещал привиться российской вакциной от коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Южную Корею, после того как сделает прививку от коронавируса российской вакциной.

«Я приеду в Корею… Я привьюсь российской вакциной», — приводит пресс-служба южнокорейского президента слова Путина.

Так он ответил на призыв Мун Чжэ Ина приехать в страну после того, как ситуация с СOVID-19 стабилизируется, чтобы обсудить двусторонние отношения.

О каком именно препарате идет речь, в администрации не уточнили.

«Я высоко ценю действия Кореи по борьбе с коронавирусом», — отметил Путин и сообщил о готовности Москвы сотрудничать с Сеулом.

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Тэги: Путин, прививка, коронавирус

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