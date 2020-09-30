Вручение Букеровской премии перенесли из-за мемуаров Обамы
Публикация мемуаров 44-го президента США Барака Обамы стала причиной переноса вручения Букеровской премии в этом году.
Церемония состоится 19 ноября.
По словам литературного директора премии Гэби Вуда, два захватывающих литературных события года не должны происходить в один день и читатели получат пару дней передышки.
Обама анонсировал выход своих мемуаров на 17 ноября, то есть через две недели после проведения выборов нового лидера страны, которые пройдут 3 ноября.
«В «Земле обетованной» я стараюсь честно рассказать о своем президентстве, о силах, с которыми мы боремся как нация, и о том, как мы можем разрешить наши разногласия и заставить демократию работать на всех», – рассказал в Twitter экс-президент о своей книге.
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