УЕФА перенес матч Лиги Европы из Еревана на Кипр

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес матч между армянским «Араратом» и сербской «Црвеной звездой» из Еревана в Никосию.

Матч очередного раунда плей-офф Лиги Европы состоится 1 октября.

В УЕФА отдельно не отмечали, связан ли перенос с возобновлением вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Еще утром во вторник в организации не планировали менять график игр из-за конфликта.

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