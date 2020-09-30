НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
11:23 30 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

УЕФА перенес матч Лиги Европы из Еревана на Кипр

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес матч между армянским «Араратом» и сербской «Црвеной звездой» из Еревана в Никосию.

Матч очередного раунда плей-офф Лиги Европы состоится 1 октября.

В УЕФА отдельно не отмечали, связан ли перенос с возобновлением вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Еще утром во вторник в организации не планировали менять график игр из-за конфликта.

Источник:
Тэги: футбол, УЕФА

Новости по теме

В таблице коэффициентов УЕФА Украина обошла Нидерланды

Победа «Шахтера» над «Базелем» (4:1) и выход подопечных Луиша Каштру в полуфинал Лиги Европы позволили Украине занять девятое место.

УЕФА планирует доиграть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Матчи могут возобновиться в начале августа и доигрываться в экспресс-формате, публикует планы УЕФА испанское издание AS.

УЕФА сообщила, когда планирует возобновить еврокубки

УЕФА уведомила национальные футбольные лиги, что рассматривает вариант о завершении еврокубков в июле-августе.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В Украине новый антирекорд по числу заражения коронавирусом

13:05  Украина

В МИД Украины сказали, как теперь будут называть Александра Лукашенко

12:48  Мир

УЕФА перенес матч Лиги Европы из Еревана на Кипр

11:23  Мир

Вручение Букеровской премии перенесли из-за мемуаров Обамы

10:10  Мир

Путин пообещал привиться российской вакциной от коронавируса

09:10  Мир

Итальянские ученые обнаружили на Марсе озера с водой

08:19  Мир

Российские гимнастки бойкотируют чемпионат Европы в Киеве

07:55  Мир

Байден во время дебатов назвал Трампа «щенком Путина»

06:42  Мир

Столтенберг призвал Грузию ускорить подготовку к вступлению в НАТО

05:18  Мир

В Румынии выиграл выборы мэр, который умер от коронавируса

04:39  Мир

Эмир Кувейта умер во время лечения в США

03:26  Мир

На Донбассе российский офицер подорвался на мине

02:42  Украина

60% украинцев считают, что войну на Донбассе развязала Россия

01:20  Украина

Киевское «Динамо» пробилось в групповой этап Лиги чемпионов

00:38  Украина

Отравление Навального в Германии сочли нарушением запрета на химоружие

21:30  Мир

В Раде просят Зеленского отозвать Фокина из ТКГ

21:00  Украина

В Киеве патрульный поймал прыгнувшую с балкона женщину

20:30  Украина

Новости | Слоты