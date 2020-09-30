УЕФА перенес матч Лиги Европы из Еревана на Кипр
Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес матч между армянским «Араратом» и сербской «Црвеной звездой» из Еревана в Никосию.
Матч очередного раунда плей-офф Лиги Европы состоится 1 октября.
В УЕФА отдельно не отмечали, связан ли перенос с возобновлением вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Еще утром во вторник в организации не планировали менять график игр из-за конфликта.
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