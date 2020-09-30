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Главная » Украина » Общество
13:05 30 Сентября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Украине новый антирекорд по числу заражения коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4027 человек, зафиксировано 64 летальных случая, 2110 пациентов выздоровело.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро среды, 30 сентября.

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных случаев заражения за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 26 сентября, тогда заболело 3833 человека.

Также второй день подряд выздоровело рекордное количество пациентов с СOVID-19. Показатель побил предыдущий рекорд 29 сентября — 1797.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 208 959 человек, из них 92 360 выздоровели, летальных исходов — 4129.

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Тэги: коронавирус

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