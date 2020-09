Сильный звук взрыва вызвал переполох в Париже

В среду, 30 сентября, Париж всколыхнул звук сильного взрыва, который оказался звуком истребителя, преодолевшего звуковой барьер.

Звук сильного удара попал в трансляцию матча Открытого чемпионата Франции по теннису.

По словам полицейских, звук взрыва вызвал панику среди многих жителей Парижского региона, в связи с чем телефонные линии службы экстренной помощи были перегружены.

В полиции Парижа заявили, что шум, который услышали в Париже и в его окрестностях, был звуком истребителя, который преодолел звуковой барьер.

«Взрыва не было, это истребитель, который пересек звуковой барьер», — заявили в полиции.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ

— . (@wiIffff) September 30, 2020