Сильный звук взрыва вызвал переполох в Париже
Местные власти сообщают, что звук был вызван истребителем, преодолевшим звуковой барьер.
В среду, 30 сентября, Париж всколыхнул звук сильного взрыва, который оказался звуком истребителя, преодолевшего звуковой барьер.
Звук сильного удара попал в трансляцию матча Открытого чемпионата Франции по теннису.
По словам полицейских, звук взрыва вызвал панику среди многих жителей Парижского региона, в связи с чем телефонные линии службы экстренной помощи были перегружены.
В полиции Парижа заявили, что шум, который услышали в Париже и в его окрестностях, был звуком истребителя, который преодолел звуковой барьер.
«Взрыва не было, это истребитель, который пересек звуковой барьер», — заявили в полиции.
Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ
— . (@wiIffff) September 30, 2020
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