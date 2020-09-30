НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
14:00 30 Сентября 2020 Просмотров 119   КомментариевКомментарии

Сильный звук взрыва вызвал переполох в Париже

Местные власти сообщают, что звук был вызван истребителем, преодолевшим звуковой барьер.

В среду, 30 сентября, Париж всколыхнул звук сильного взрыва, который оказался звуком истребителя, преодолевшего звуковой барьер.

Звук сильного удара попал в трансляцию матча Открытого чемпионата Франции по теннису.

По словам полицейских, звук взрыва вызвал панику среди многих жителей Парижского региона, в связи с чем телефонные линии службы экстренной помощи были перегружены.

В полиции Парижа заявили, что шум, который услышали в Париже и в его окрестностях, был звуком истребителя, который преодолел звуковой барьер.

«Взрыва не было, это истребитель, который пересек звуковой барьер», — заявили в полиции.

Источник:
Тэги: звук взрыва, чемпионат по теннису

Новости по теме

В США посадили на семь лет российского хакера

Евгения Никулина в США приговорили к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения за киберпреступления.

В Украине новый антирекорд по числу заражения коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4027 человек, зафиксировано 64 летальных случая, 2110 пациентов выздоровело.

В МИД Украины сказали, как теперь будут называть Александра Лукашенко

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что после истечения президентских полномочий Александра Лукашенко официальный Киев будет называть его по имени и фамилии.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты