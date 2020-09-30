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Главная » Мир » Общество
16:17 30 Сентября 2020 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В России нашли утюги с «прослушкой»

Где и при каких обстоятельствах были обнаружены прослушивающие утюги не уточняется.

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли России Василий Шпак рассказал журналистам, что в России найдены утюги иностранного производства “со встроенной прослушкой”.

“Есть закладки (секретные функции в технике, позволяющие вести шпионаж за пользователем – прим. ред.). Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то способ связи”, – рассказал чиновник.

В сообщении государственного агентства не уточнятся, где и при каких обстоятельствах были обнаружены прослушивающие утюги, поступали ли они в широкую продажу или были доставлены на правительственные объекты.

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Тэги: утюги с прослушкой

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