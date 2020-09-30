В России нашли утюги с «прослушкой»
Где и при каких обстоятельствах были обнаружены прослушивающие утюги не уточняется.
Директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли России Василий Шпак рассказал журналистам, что в России найдены утюги иностранного производства “со встроенной прослушкой”.
“Есть закладки (секретные функции в технике, позволяющие вести шпионаж за пользователем – прим. ред.). Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то способ связи”, – рассказал чиновник.
В сообщении государственного агентства не уточнятся, где и при каких обстоятельствах были обнаружены прослушивающие утюги, поступали ли они в широкую продажу или были доставлены на правительственные объекты.
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