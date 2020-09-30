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18:49 30 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полиция Киева сообщила о гибели сотрудницы посольства США

Ее нашли в лесопарке с травмой головы.

Сегодня в среду, 30 сентября, в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина в Киеве прохожие обнаружили без сознания сотрудницу посольства США с травмой головы.

Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции.

Женщину без сознания отвезли в больницу, где она умерла. При осмотре при ней обнаружили удостоверение сотрудницы посольства США, рассказали в полиции.

Полиция не распространяется о личности погибшей, но источники в правоохранительных органах сообщают, что ее звали Санвер Никаело. По словам собеседника издания, полиция рассматривает версию несчастного случая — вышедшую на пробежку женщину мог задеть поезд.

Также следователи проводят проверку в больнице и устанавливают круг свидетелей. В сообщении говорится, что к гибели женщины может быть причастен мужчина 30-40 лет с короткой стрижкой и темными волосами. Его ищет полиция.

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Тэги: умерла сотрудница посольства США

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