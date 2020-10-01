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00:33 01 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Меркель белорусских женщин, протестующих против режима Лукашенко

Канцлер Германии Ангела Меркель обещает в ближайшее время встретиться с одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом Меркель сообщила в Бундестаге на дебатах по проекту федерального бюджета на 2021 год, передает Deutsche Welle.

Меркель в своем выступлении высоко оценила мужество белорусской оппозиции и особенно – белорусских женщин, сказав, что она впечатлена тем, как те бесстрашно борются за демократические свободы и свободную от коррупции жизнь.

Канцлер заявила, что Германия будет и дальше бороться за демократию и права человека, и это касается также Беларуси и отношения к Александру Лукашенко.

Тихановская, которая сейчас находится в Литве, сообщила через своего представителя о намерении приехать в Берлин в начале будущей недели. В ходе этого визита она должна встретиться с Меркель. Дата и время встречи пока не назначена.

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Тэги: Ангела Меркель, Республика Беларусь

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