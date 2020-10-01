Меркель белорусских женщин, протестующих против режима Лукашенко
Канцлер Германии Ангела Меркель обещает в ближайшее время встретиться с одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Об этом Меркель сообщила в Бундестаге на дебатах по проекту федерального бюджета на 2021 год, передает Deutsche Welle.
Меркель в своем выступлении высоко оценила мужество белорусской оппозиции и особенно – белорусских женщин, сказав, что она впечатлена тем, как те бесстрашно борются за демократические свободы и свободную от коррупции жизнь.
Канцлер заявила, что Германия будет и дальше бороться за демократию и права человека, и это касается также Беларуси и отношения к Александру Лукашенко.
Тихановская, которая сейчас находится в Литве, сообщила через своего представителя о намерении приехать в Берлин в начале будущей недели. В ходе этого визита она должна встретиться с Меркель. Дата и время встречи пока не назначена.
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