Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира
Депутат британского парламента лейборист Крис Брайант номинировал кандидата в президенты США Джо Байдена на Нобелевскую премию мира.
Брайант заявил газете Evening Standard, что выдвинул Байдена в понедельник.
«Когда другие прибегали к насильственным решениям, он говорил, что лучшая сила – это сила аргументации», – аргументировал свое решение британский депутат.
В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он был удостоен премии за достижение мира с Эритреей.
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