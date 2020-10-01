Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат британского парламента лейборист Крис Брайант номинировал кандидата в президенты США Джо Байдена на Нобелевскую премию мира.

Брайант заявил газете Evening Standard, что выдвинул Байдена в понедельник.

«Когда другие прибегали к насильственным решениям, он говорил, что лучшая сила – это сила аргументации», – аргументировал свое решение британский депутат.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он был удостоен премии за достижение мира с Эритреей.

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