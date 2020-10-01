Депутат Верховной Рады второй раз заболела коронавирусом
У народного депутата Украины (фракция «Европейская солидарность») Яны Зинкевич второй раз обнаружили коронавирус COVID-19.
Друзья! Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция», – отметила Зинкевич.
Она напомнила, что полгода назад уже болела коронавирусом. Сейчас из симптомов ощущает только сильную усталость.
«Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)», – сообщила она.
Она также отметила, что не контактировала со своей семьей.
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