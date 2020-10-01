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05:19 01 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Испанский теннисист подает в суд на «Ролан Гаррос»

Фернандо Вердаско планирует подать судебный иск против организаторов «Ролан Гаррос». Его отстранили от турнира из-за положительного теста на COVID-19.

59-я ракетка мира был снят после лишь одного положительного теста. Вслед за этим он сдал два негативных теста.

«Хочу ли я подать в суд на «Ролан Гаррос»? Да, безусловно. Никто не верит, что на турнире подобного уровня такое может происходить. Здесь дело даже не в деньгах, ведь был нанесен ущерб моей репутации», – цитирует Вердаско Cadena Ser.

«У меня просто пропало желание играть, не знаю, буду ли еще выступать в этом году. Организаторы турнира не проявили должного уважения, думая только о самих себе. Они позволили делать повторный тест и изменили правила на второй день после того, как меня сняли с соревнований. Это было последней каплей», – заявил теннисист.

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Тэги: теннис, Roland Garros, covid-19

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