НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:14 01 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Луганская область горит: в МВД уточнили количество жертв

В результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек и госпитализированы 10 человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, правительственная группа вылетела на место лесных пожаров в Луганской области для координации действий всех сил.

Группу возглавляет первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в ее состав также вошли председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Гослесагентства Василий Кузьович и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции.

По данным МВД, в результате пожаров погибли 5 человек, госпитализированы 10 человек, эвакуированы 120 человек.

К ликвидации пожаров привлечена пожарная авиация ДСНС.

Источник:
Тэги: пожар в Луганской области

Новости по теме

Навальный заявил о причастности Путина к его отравлению

Об этом оппозиционный российский политик рассказал в интервью немецкому журналу «Шпигель».

Ученые из США и Китая нашли средство от коронавируса

Натуральный фермент каталаза может быть эффективным средством против симптомов COVID-19, подавляющим репликацию коронавируса SARS-CoV-2.

Итальянские врачи требуют вновь остановить футбольный чемпионат

Новый сезон начался 19 сентября. Власти Италии склоняются к тому, чтобы пока не открывать стадионы для болельщиков.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты