Луганская область горит: в МВД уточнили количество жертв

В результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек и госпитализированы 10 человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, правительственная группа вылетела на место лесных пожаров в Луганской области для координации действий всех сил.

Группу возглавляет первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в ее состав также вошли председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Гослесагентства Василий Кузьович и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции.

По данным МВД, в результате пожаров погибли 5 человек, госпитализированы 10 человек, эвакуированы 120 человек.

К ликвидации пожаров привлечена пожарная авиация ДСНС.

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