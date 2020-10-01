Луганская область горит: в МВД уточнили количество жертв
В результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек и госпитализированы 10 человек.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, правительственная группа вылетела на место лесных пожаров в Луганской области для координации действий всех сил.
Группу возглавляет первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в ее состав также вошли председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Гослесагентства Василий Кузьович и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции.
По данным МВД, в результате пожаров погибли 5 человек, госпитализированы 10 человек, эвакуированы 120 человек.
К ликвидации пожаров привлечена пожарная авиация ДСНС.
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