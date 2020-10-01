У Тягнибока договорились со Столаром не трогать Пальчевского

Вадим Столар, основной финансовый донор избирательной кампании партии «Перемога Пальчевского», договорился с главой киевской ячейки ВО «Свобода» не замечать «российский след» за кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским.

Вадим Столар, основной финансовый донор избирательной кампании партии «Перемога Пальчевского», договорился с главой киевской ячейки ВО «Свобода» не замечать «российский след» за кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским.

Об этом сообщает Telegram-канал «Печерські пагорби».

«Свободовцы» упорно молчат – хотя российский след, тянущийся за «евролабовцем» – очевиден. Главный спонсор Пальчевского Столар давно подкармливает «тягнибаксовцев» и лично главу Киевской гороодской организации Петю Кузика. Бывший боксер регулярно заезжает к «серому кардиналу» за советами. И не только…», – говорится в сообщении.⠀ ⠀

Как утверждает Telegram-канал, обязательства Петра Кузика перед Столаром имеют личный характер.

«Когда в 2018 году «свободовец» случайно во время чистки оружия подстрелил себя, Столар профинансировал лечение, вывезя тяжело раненного депутата Киевсовета в Израиль. Поэтому, хотя внутри партии ропщут по поводу этой ситуации, «неприкасаемого» Пальчевского, никто его не трогает», – пишут «Печерські пагорби».

Напомним, Андрей Пальчевский родился в Киеве, окончил Военный институт иностранных языков в Москве, кадровый военный РФ. Баллотировался в Госдуму России от Партии любителей пива. В начале 2000-х вернулся в Киев, основал несколько компаний, в том числе частную медклинику «Евролаб». Как выяснили журналисты-расследователи Bihus.Info, Пальчевский владеет бизнесом в Москве. Журналисты украинской службы новостей BBC во время интервью c кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским поймали его на лжи. Пальчевский отказался признать, что он был участником пропагандистского шоу на канале «Россия 1″ и заявлял в эфире о необходимости «воссоединения» братских народов.

Как ранее писали украинские СМИ, Андрея Пальчевского и его партию финансирует многолетний «смотрящий» за Киевом Вадим Столар. Поддержку группе Столара оказывают скандальные «смотрящие» за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) — братья Юрий и Алексей Горовые.

29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски в офисе компании «bUd development», которая принадлежит Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.

По мнению политологов, новые пленки народного депутата Гео Лероса являются ответом Вадима Столара на обыски СБУ в его компании, которая замешана в строительных аферах.