ВОЗ прогнозирует в Украине 9000 случаев COVID-19 ежедневно

Руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт считает, что до конца года в стране ежедневно будут выявлять по 7-9 тысяч новых больных.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тысяч и может составлять от 7 до 9 тысяч случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе», – пояснил Хабихт в интервью »Суспільному».

По его словам, так будет происходить во всех странах, пока болезнь не побеждена.

«В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в общинах. Мы не сузили передачу до кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела – ред.), к которому идут многие страны. Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый регулярно моет руки. Также видим, что каждый третий не соблюдает физическую дистанцию, когда посещает различные мероприятия», – подчеркнул руководитель офиса ВОЗ в Украине.

На вопрос, как, по его прогнозу, до конца года будет расти количество случаев заболевания, Хабихт ответил: «Трудно давать какую-то оценку. Но если в декабре мы начнем фиксировать более 9 тысяч случаев в день, то я буду немного больше обеспокоен», – резюмировал он.

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