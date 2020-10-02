Трамп, Путин и Макрон призвали прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Президенты России, Соединенных Штатов Америки и Франции приняли заявление по поводу обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта», – говорится в заявлении.

Лидеры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ выразили сожаление по поводу смертей и соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Они призвали к немедленному прекращению боевых действий.

«Мы также призываем лидеров Армении и Азербайджана немедленно взять на себя обязательство восстановить переговоры, без предварительных условий, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – отмечается в документе.

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