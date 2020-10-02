НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
04:24 02 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский связал рост заболеваемости COVID-19 с выборами

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшилась из-за предвыборной кампании на местных выборах.

Президент подчеркнул, что началась предвыборная кампания, негативно повлиявшая на ситуацию с COVID-19.

«Сейчас мы видим социологию, какое влияние, вся эта политическая эйфория, политический этот цирк местной власти… Как им сложно терять свою власть или не терять. Я не понимаю, зачем они это делают, за исключением своих рейтингов. Они хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином населенном пункте. Но знаете, мы видим с вами более четырех тысяч (заболевших COVID-19 за сутки в Украине, – ред.), вот и все. Это игры, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество заболевших», – заявил Владимир Зеленский заявил на брифинге в Ровенской области.

Зеленский также обратил внимание, что в Украине сейчас болеет большое количество медиков, причем в больницах, которые не занимаются больными COVID-19.

«То есть последствия же не только от количества заболевших COVID-19, из-за политических игр. А количество хирургов, которые сейчас не делают операции, других врачей? Количество людей, у которых другие заболевания? Когда люди поступают в больницы с инсультами, инфарктами, а врачей нет. Они болеют, по 200-300 врачей ежедневно», – отметил он.

Президент еще раз призвал всех граждан максимально пользоваться средствами защиты.

Источник:
Тэги: Владимир Зеленский, местные выборы, коронавирус

Новости по теме

ВОЗ прогнозирует в Украине 9000 случаев COVID-19 ежедневно

Руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт считает, что до конца года в стране ежедневно будут выявлять по 7-9 тысяч новых больных.

В Украине будут отпевать онлайн

Если святые отцы отзовутся на просьбу президента страны.

Зеленский потребовал от Минздрава не скрывать информацию о коронавирусе

На сегодняшний день, по мнению президента, украинцы далеко не обо всем проинформированы.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты