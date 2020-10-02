Зеленский связал рост заболеваемости COVID-19 с выборами

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшилась из-за предвыборной кампании на местных выборах.

Президент подчеркнул, что началась предвыборная кампания, негативно повлиявшая на ситуацию с COVID-19.

«Сейчас мы видим социологию, какое влияние, вся эта политическая эйфория, политический этот цирк местной власти… Как им сложно терять свою власть или не терять. Я не понимаю, зачем они это делают, за исключением своих рейтингов. Они хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином населенном пункте. Но знаете, мы видим с вами более четырех тысяч (заболевших COVID-19 за сутки в Украине, – ред.), вот и все. Это игры, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество заболевших», – заявил Владимир Зеленский заявил на брифинге в Ровенской области.

Зеленский также обратил внимание, что в Украине сейчас болеет большое количество медиков, причем в больницах, которые не занимаются больными COVID-19.

«То есть последствия же не только от количества заболевших COVID-19, из-за политических игр. А количество хирургов, которые сейчас не делают операции, других врачей? Количество людей, у которых другие заболевания? Когда люди поступают в больницы с инсультами, инфарктами, а врачей нет. Они болеют, по 200-300 врачей ежедневно», – отметил он.

Президент еще раз призвал всех граждан максимально пользоваться средствами защиты.

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