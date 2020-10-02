В Иране отменили трансляцию Суперкубка Германии из-за женщины-арбитра

Мюнхенская «Бавария «завоевала свой 77-й трофей в клубной истории, обыграв дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии (3:2).

Обслуживала этот поединок арбитр ФИФА Бибиана Штайнхаус (кстати, для нее этот матч был последним в карьере).

Этот факт послужил причиной запрета показа встречи в Иране.

Как сообщает Iran News Wire, сначала трансляция Суперкубка Германии в Иране планировалась, но государственное телевидение заблокировало ее, когда стало известно, что арбитром будет женщина.

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