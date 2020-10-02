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06:20 02 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Нагорном Карабахе ранены журналисты французской газеты

Двое французских и двое армянских журналистов были ранены во время боев в Нагорном Карабахе в четверг, 1 октября.

Французская газета Le Monde сообщила, что речь идет о ее сотрудниках, которых ранили во время утреннего обстрела города Мартуни.

В МИД Армении заявили, что журналистов доставили в больницу, и обвинили в обстреле Азербайджан.

Кроме того, армянские органы власти сообщили, что остальные двое раненых журналистов – это оператор и репортер армянских СМИ, и что они пострадали во время обстрела Мартуни. По этим данным, еще одному журналисту – российского телеканала «Дождь» – удалось благополучно добраться до бомбоубежища.

Франция снарядила самолет с медицинским оборудованием на борту, чтобы забрать медийщиков, сообщил президент Эммануэль Макрон. Он подтвердил, что раненные французские журналисты работают на Le Monde.

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Тэги: журналисты, Нагорный Карабах

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