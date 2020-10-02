В Нагорном Карабахе ранены журналисты французской газеты
Двое французских и двое армянских журналистов были ранены во время боев в Нагорном Карабахе в четверг, 1 октября.
Французская газета Le Monde сообщила, что речь идет о ее сотрудниках, которых ранили во время утреннего обстрела города Мартуни.
В МИД Армении заявили, что журналистов доставили в больницу, и обвинили в обстреле Азербайджан.
Кроме того, армянские органы власти сообщили, что остальные двое раненых журналистов – это оператор и репортер армянских СМИ, и что они пострадали во время обстрела Мартуни. По этим данным, еще одному журналисту – российского телеканала «Дождь» – удалось благополучно добраться до бомбоубежища.
Франция снарядила самолет с медицинским оборудованием на борту, чтобы забрать медийщиков, сообщил президент Эммануэль Макрон. Он подтвердил, что раненные французские журналисты работают на Le Monde.
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