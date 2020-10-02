В США тестируют робота, который обнаруживает COVID-19 по запаху
Американский биотехнологический стартап под названием Koniku пытается разработать роботов, которые выявляли бы по заболевание быстрее, чем обычное тестирование.
Технология объединяет детекторы с кремниевым чипом, создавая «киборга с обонянием», который способен распознавать различные запахи, от взрывчатых веществ до патогенных микроорганизмов.
Первое клиническое испытание Koniku началось три недели назад и будет исследовать образцы пациентов, чтобы сравнить, насколько эффективно «запах-бот» выявляет вирус по сравнению с традиционными методами. Ограниченные внутренние испытания уже показали, что он может точно выявить наличие гриппа А.
«Наша цель – иметь устройство, которое сочетает синтетическую биологию с кремнием и отражает все запахи человеческой жизни в глобальном масштабе», – заявил Ошиореноя Агаба, главный исполнительный директор и соучредитель компании в Сан-Рафаэле, штат Калифорния.
«Мы должны иметь устройство в каждом доме в Америке для выявления заболеваний», – добавил он.
Устройство Koniku, Konikore, по размерам немного меньше, чем фризби, и напоминает летающую тарелку. Когда белки в его чипе связываются с запахом, который он запрограммирован обнаружить, клетки усиливают и обрабатывают эти сигналы с помощью машинного обучения, и устройство начинает светиться.
Во время недавних полевых испытаний в Алабаме он смог обнаружить взрывчатку лучше, чем дрессированные собаки. Тест проводили представители правоохранительных органов и аэрокосмический гигант Airbus SE, инвестор и партнер Koniku, который работает над внедрением этой технологии в аэропортах.
Отмечается, что в будущем, в случае успеха, его можно будет использовать не просто в домах, а для массового выявления болезней и патогенных микроорганизмов в общественных местах.
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