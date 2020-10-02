У Трампа и его жены обнаружили коронавирус

Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу сообщил, что он и его жена Мелания инфицированы коронавирусом.

Как написал Трамп в твиттере, они с женой, получив результаты теста, отправились в карантин.

«Мы пройдем через это вместе!» – написал президент.

Лечащий врач Трампа сообщил, что в настоящий момент президент чувствует себя хорошо и нет необходимости передавать какие-либо его полномочия вице-президенту. Однако график Трампа пересмотрен, и публичные мероприятия из него исключены.

Ранее стало известно о том, что коронавирус выявлен у помощницы президента Хоуп Хикс, после чего Трамп с женой сдали анализы, давшие положительный результат.

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