У Трампа и его жены обнаружили коронавирус
Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу сообщил, что он и его жена Мелания инфицированы коронавирусом.
Как написал Трамп в твиттере, они с женой, получив результаты теста, отправились в карантин.
«Мы пройдем через это вместе!» – написал президент.
Лечащий врач Трампа сообщил, что в настоящий момент президент чувствует себя хорошо и нет необходимости передавать какие-либо его полномочия вице-президенту. Однако график Трампа пересмотрен, и публичные мероприятия из него исключены.
Ранее стало известно о том, что коронавирус выявлен у помощницы президента Хоуп Хикс, после чего Трамп с женой сдали анализы, давшие положительный результат.
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Об этом он заявил в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН. Трамп также заявил, что Китай «контролирует» Всемирную организацию здравоохранения.
Президент США Дональд Трамп и его избирательный штаб сообщали, что дети «почти не уязвимы» для коронавируса.
Президент США Дональд Трамп призвал сограждан носить маски. Он считает, что ситуация с пандемией коронавируса может еще ухудшиться.