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14:36 02 Октября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Уровень одобрения деятельности Навального в России за год вырос в два раза, – опрос

Таковы данные исследования, которое провёл «Левада-центр» совместно с «Открытыми медиа». Опрос проводился в конце сентября – после отравления политика.

Уровень одобрения деятельности Алексея Навального в России за год вырос более чем в два раза – с 9 до 20 процентов.

При этом 50 процентов опрошенных деятельность Навального не одобряют. Это тоже в 2 раза больше, чем в прошлом году. Тогда об одобрении деятельности Навального заявили 9 процентов респондентов, а о неодобрении – 25.

Заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков связывает рост как рейтинга, так и антирейтинга Навального с повышением его узнаваемости.

Среди молодежи (людей в возрасте от 18 до 24 лет) рейтинг Навального достигает 30 процентов, но и в этой группе его антирейтинг выше (41 процент). Несколько выше среднего рейтинг Навального в Москве, а также на селе, но в Москве у него и самый высокий антирейтинг.

Относительное большинство тех, кто поддерживает деятельность Навального, делает это потому, что он, по их мнению, «говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы», а также предлагает «новый, альтернативный взгляд» на проблемы России. Респонденты отмечают и его борьбу с коррупцией. Вариант «оппозиционер, борется против Путина» популярностью опрошенных не пользуется.

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Тэги: опрос, Алексей Навальный

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