Осенние каникулы в школах хотят перенести из-за выборов
Осенние каникулы в школах могут начаться на 10 дней раньше.
Сроки планируют сдвинуть, чтобы образовательный процесс не пересекался с подготовкой к местным выборам в Украине.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, как передает УНН.
В школах будут действовать избирательные участки.
Ляшко также напомнил, что сейчас действует запрет на посещение школ, детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями.
Согласно плану, осенние каникулы должны пройти с 26 октября по 1 ноября включительно. Местные выборы в стране назначены на 25 октября.
Новости по теме
Украина не будет предоставлять военную помощь в азербаджано-армянском конфликте, – Аваков
Таковы данные исследования, которое провёл «Левада-центр» совместно с «Открытыми медиа». Опрос проводился в конце сентября – после отравления политика.
Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу сообщил, что он и его жена Мелания инфицированы коронавирусом.