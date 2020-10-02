Осенние каникулы в школах хотят перенести из-за выборов

Осенние каникулы в школах могут начаться на 10 дней раньше.

Сроки планируют сдвинуть, чтобы образовательный процесс не пересекался с подготовкой к местным выборам в Украине.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, как передает УНН.

В школах будут действовать избирательные участки.

Ляшко также напомнил, что сейчас действует запрет на посещение школ, детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями.

Согласно плану, осенние каникулы должны пройти с 26 октября по 1 ноября включительно. Местные выборы в стране назначены на 25 октября.

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