Горсовет Харькова опроверг слухи о смерти Кернеса

Сообщения о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса не соответствуют действительности. Угрозы жизни и деятельности городского головы нет.

«Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблик и соцсети – не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за пост городского головы на предстоящих выборах», – говорится в заявлении.

В мэрии Харькова напомнили, что Геннадий Кернес проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Отсутствие какого-либо видеообращения Геннадия Кернеса к горожанам в горсовете объяснили тем, что отделение, в котором находится Кернес, имеет четкий регламент своей работы, «который не предусматривает у пациента и у тех, кто его посещает, наличия каких-либо гаджетов».

«Несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп дал официальные разъяснения относительно здоровья Геннадия Кернеса. «Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление», – сказано в официальном письме профессора», – отмечается в заявлении.

В мэрии акцентировали внимание на том, что клиника «Шарите» является одним из лучших лечебных учреждений мира, «которое никогда не ставит свою репутацию под удар сокрытием или фальсификацией информации о здоровье своего пациента». Авторы заявления призвали харьковчан, представителей СМИ и администраторов паблик и соцсетей не распространять фейки о здоровье Геннадия Кернеса.

Напомним, с 10 сентября Кернес находится на больничном. Полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

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