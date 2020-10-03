Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу

Приговор бывшему президенту Виктору Януковичу, вынесенный Оболонским районным судом Киева, оставлен в силе решением Киевского апелляционного суда.

«Гражданин Янукович, он же беглый президент, признанный виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины, приговорен к 13 лет лишения свободы», – подчеркнула пресс-секретарь экс-генпрокурора Лариса Сарган.

Адвокат Януковича Виталий Седюк раскритиковал решение апелляционного суда и пообещал обжаловать его в Верховном суде.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Януковича оправдали по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

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