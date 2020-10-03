Беларусь отзывает послов из Польши и Литвы

Минск с 5 октября отзывает своих послов из Польши и Литвы «для консультаций» и требует сократить количество работающих в Беларуси польских и литовских дипломатов.

«Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено следовать этому примеру», – сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

МИД Беларуси также требует, чтобы посольства Польши и Литвы в Минске сократили количество дипломатов до 9 октября. В литовском посольстве вместо 25 сотрудников должно остаться 14, а в польском – вместо 50 остаться 18.

Глаз отметил, что такой шаг является вынужденным, а прибегнуть к нему пришлось «исключительно учитывая особую деструктивную роль, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси».

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