США пригрозили Болгарии санкциями за «Турецкий поток»

Санкции США повлияют на продолжение строительства российского газопровода «Турецкий поток», который должен пройти через Болгарию.

Помощник государственного секретаря Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Фрэнсис Феннон отметил, что тот факт, что болгарское правительство называет «Турецкий поток» «Балканским потоком» и претендует на то, что он является частью болгарской газовой инфраструктуры, не меняет сути проекта.

«Я понимаю, что существуют различия в названиях трубопровода, но, на наш взгляд, это не меняет того факта, что Россия использует его как инструмент. Это одно и то же. Законодательство о санкциях США существует уже несколько лет, и обновление, предложенное Помпео в июле, имеет целью предотвратить использование энергетических активов для влияния», – сказал Феннон на встрече с министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой.

Он подчеркнул, что США не хотят введения санкций. Цель Соединенных Штатов – изменение поведения участников рынка, «чтобы была честная и прозрачная торговля».

«Турецкий поток» проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до побережья Турции.

Тэги: США, Болгария, Турецкий поток