В Совете Европы призывают Россию отменить запрет деятельности Свидетелей Иеговы
Комитет министров Совета Европы призвал Россию исполнить решения Европейского суда человека и отменить ограничения, наложенные на Свидетелей Иеговы в России.
В заявлении Комитета, который осуществляет надзор за исполнением решений ЕСПЧ, содержится призыв пересмотреть приговоры, вынесенные ранее Свидетелям Иеговы, отменить запрет на деятельность организации, действующий с 2017 года, и внести поправки в законодательство о борьбе с экстремизмом.
Отмечено, что ЕСПЧ ранее установил факт нарушения прав Свидетелей Иеговы в России, в том числе права на свободу вероисповедания. Комитет также заявил, что Россия не предоставляет по его запросу необходимую информацию.
В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. После этого десятки верующих стали обвиняемыми по уголовным делам. Некоторые были осуждены к реальным срокам лишения свободы.
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