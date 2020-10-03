Левандовский признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА
В 47 матчах он забил 55 мячей, 15 из которых – в Лиге чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром еврокубка, а также чемпионата и Кубка Германии.
нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский признан лучшим игроком сезона-2019/20 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония вручения наград прошла в Женеве в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Кроме того, поляк был признан лучшим нападающим минувшего сезона.
Лучшим вратарем назван Мануэль Нойер, лучшим защитником – Джошуа Киммих, а лучшим тренером – Ханс-Дитер Флик, также представляющие «Баварию».
Компанию победителей минувшего розыгрыша Лиги чемпионов разбавил лишь Кевин Де Брейне из «Манчестер Сити», признанный лучшим полузащитником.
В сезоне-2019/20 Левандовский в 47 матчах забил 55 мячей, 15 из которых – в Лиге чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром еврокубка, а также чемпионата и Кубка Германии.
Новости по теме
По ее результатам чемпион Украины «Шахтер» и и вице-чемпион Украины «Динамо» узнали своих соперников.
Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес матч между армянским «Араратом» и сербской «Црвеной звездой» из Еревана в Никосию.
Победа «Шахтера» над «Базелем» (4:1) и выход подопечных Луиша Каштру в полуфинал Лиги Европы позволили Украине занять девятое место.