Левандовский признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА

В 47 матчах он забил 55 мячей, 15 из которых – в Лиге чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром еврокубка, а также чемпионата и Кубка Германии.

нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский признан лучшим игроком сезона-2019/20 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония вручения наград прошла в Женеве в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Кроме того, поляк был признан лучшим нападающим минувшего сезона.

Лучшим вратарем назван Мануэль Нойер, лучшим защитником – Джошуа Киммих, а лучшим тренером – Ханс-Дитер Флик, также представляющие «Баварию».

Компанию победителей минувшего розыгрыша Лиги чемпионов разбавил лишь Кевин Де Брейне из «Манчестер Сити», признанный лучшим полузащитником.

В сезоне-2019/20 Левандовский в 47 матчах забил 55 мячей, 15 из которых – в Лиге чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром еврокубка, а также чемпионата и Кубка Германии.

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